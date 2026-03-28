Il 1° aprile, la NASA ha programmato il lancio di Artemis II, la prima missione verso la Luna dopo più di cinquant'anni dall’ultimo volo Apollo. Un equipaggio in tuta spaziale si è presentato davanti alle telecamere, con la rampa di lancio alle spalle, segnando un passo importante nel programma spaziale. La missione mira a riportare l’uomo sulla superficie lunare e a proseguire le esplorazioni nello spazio profondo.

Sono arrivati in tuta spaziale, davanti alle telecamere di mezzo mondo, con la rampa di lancio alle spalle e il peso della storia davanti. Venerdì 27 marzo il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, la specialista di missione Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen hanno raggiunto il Kennedy Space Center della NASA, in Florida, dove il 1° aprile saliranno a bordo della capsula Orion per il primo viaggio umano oltre l'orbita terrestre dai tempi del programma Apollo. “Se vogliamo andare lontano, dobbiamo farlo insieme”, ha detto Wiseman in conferenza stampa, sintetizzando in una frase lo spirito di una missione che è anche il frutto di una cooperazione internazionale senza precedenti nella storia dell’esplorazione spaziale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Artemis II, la NASA torna verso la Luna "per restarci": il lancio il 1° aprile, oltre cinquant'anni dopo Apollo

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