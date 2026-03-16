Dopo 53 anni, un uomo si prepara a tornare sulla Luna con il lancio di Artemis 2, programmato per il primo aprile. La missione, parte del programma spaziale Artemis, è stata rinviata più volte e ora si avvicina alla data di partenza. La navicella è pronta a partire con un equipaggio umano, puntando a una nuova esplorazione del satellite naturale della Terra.

Dopo diversi rinvii la nuova missione lunare con equipaggio del programma Artemis 2 potrebbe essere lanciata il primo aprile. Lo ha annunciato la Nasa nella giornata di giovedì 12 marzo dopo l’ultima verifica sullo stato della prontezza al volo. I funzionari dell’agenzia spaziale americana hanno affermato di puntare a trasferire il razzo SLS (Space Launch System) e la navicella spaziale Orion sulla piattaforma di lancio 39B entro il 19 marzo in vista di un tentativo di lancio previsto per il primo giorno del prossimo mese, a condizione che vengano completati i lavori rimanenti. Il rinvio e la nuova finestra di lancio. Inizialmente il lancio era stato programmato all’inizio di questo mese, ma una perdita di elio dal sistema di alimentazione aveva costretto i tecnici a riportare il gigantesco razzo nell’hangar di assemblaggio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dopo 53 anni l’uomo torna verso la Luna: il lancio Artemis 2 in partenza il 1° aprile

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