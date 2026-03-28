Arrivano 550mila euro per la crescita internazionale delle imprese di Pisa

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha annunciato un finanziamento di 550mila euro destinato a sostenere la crescita internazionale delle imprese di Pisa. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle aziende locali sui mercati esteri e favorire l’espansione delle attività economiche. La somma arriva in un momento di particolare attenzione alle strategie di internazionalizzazione del sistema produttivo della zona.

Pisa, 28 marzo 2026 - Prosegue l’impegno della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest a supporto della competitività del sistema produttivo locale. Dopo un primo pacchetto dedicato a sicurezza e certificazioni, la Giunta camerale ha deliberato in queste settimane due nuovi interventi dedicati all’internazionalizzazione, mettendo a disposizione delle imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa ben 550.000 euro. “Con questi bandi – afferma Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – confermiamo la nostra vicinanza alle nostre imprese. L'internazionalizzazione non è più un'opzione, ma una necessità per garantire la competitività del sistema produttivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrivano 550mila euro per la crescita internazionale delle imprese di Pisa Articoli correlati Imprese e finanza: Camilli (Confindustria) "Avere al fianco Cdp fondamentale per la crescita delle imprese"“Il protocollo con Cdp rappresenta una scelta strategica per sostenere investimenti, sviluppo industriale e coesione sociale" Lo sottolinea Angelo... Nel 2025 aumenta il numero delle imprese toscane. Spinta dalla crescita delle società di capitaliArezzo, 23 gennaio 2026 – Nel 2025 il numero delle imprese in Toscana cresce di 1. Approfondimenti e contenuti su Arrivano 550mila Discussioni sull' argomento Caos nelle anagrafi e pazienti fantasma: i medici di base in Veneto dovranno restituire 3 milioni; Telemarketing, oltre 550mila euro di multa a Enel Energia: chiamate senza consenso; Un hotel firmato dall’archistar Thun alle porte di Treviso. Frane dell’aprile 2025. Arrivano 500mila euro per la messa in sicurezzaSalgono a 625mila le risorse per il ripristino delle criticità che si erano aperte meno di un anno fa. Nuovi soldi in arrivo infatti per il Comune sul fronte della difesa del suolo e del ripristino ... lanazione.it PSICO-LAB APRILE ’26 da Il Mondo di Trilli Ad aprile arrivano due nuovi appuntamenti dedicati al mondo delle emozioni, con un percorso pensato per aiutare i bambini a riconoscerle, raccontarle e viverle in modo creativo e sereno. Il tema proposto sar - facebook.com facebook