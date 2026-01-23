Nel 2025, la Toscana registra un incremento di 1.689 imprese, un aumento che riflette la crescita delle società di capitali nella regione. Questo dato evidenzia un trend positivo nel tessuto imprenditoriale locale, con un'attenzione particolare allo sviluppo delle aziende di natura societaria. La variazione rappresenta un segnale di ripresa e dinamismo economico, confermando l’interesse degli imprenditori verso nuove opportunità di investimento e crescita nel territorio toscano.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Nel 2025 il numero delle imprese in Toscana cresce di 1.689 unità, saldo finale che è il risultato di 21.634 nuove iscrizioni e 19.945 cessazioni. Il tasso di crescita è modesto, +0,43%, ma più che doppio rispetto all’anno precedente (+0,19%). In totale al 31 dicembre 2025 sono 388.746 le aziende iscritte nei Registri delle imprese delle Camere di commercio toscane. Queste le principali evidenze che emergono dai dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio. I dati dell’indagine sono disponibili all’indirizzo www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel 2025 aumenta il numero delle imprese toscane. Spinta dalla crescita delle società di capitali

Leggi anche: Società della Salute. Servizi per 29 milioni. Aumenta il numero delle persone seguite

Economia, il Lazio prima regione per crescita delle imprese nel 2025Nel contesto di un 2025 caratterizzato da sfide geopolitiche e incertezze economiche, il Lazio si distingue come la regione italiana con la maggiore crescita delle imprese.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Istat, inflazione cresce dell'1,5% nel 2025. Aumenta il carrello della spesa; Inflazione, in Italia nel 2025 sale all’1,5%. Il carrello della spesa aumenta dell’1,9%; Casa, prezzi e affitti in aumento nel 2025: Roma guida la domanda, Bolzano prima per le locazioni; Istat, l’inflazione accelera: prezzi saliti dell’1,5% nel 2025. Carrello della spesa più caro del 24% dal 2021.

Mutui, nel 2025 richiesta media cresciuta del 3%(Adnkronos) - Il 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei mutui, dato certificato dall’aumento dei principali indicatori, come emerso dall’osservatorio congiunto Facile.it - Mutui.it, a partir ... msn.com

Inflazione, in Italia nel 2025 sale all’1,5%. Il carrello della spesa aumenta dell’1,9%Nella media del 2025, i prezzi al consumo risultano in crescita dell'1,5% rispetto all'anno precedente, in accelerazione rispetto al dato registrato nel 2024 (+1%). Lo rileva l'Istat confermando le ... milanofinanza.it

Record storico di povertà assoluta. Aumenta il numero di persone che lavorano ma restano povere. Nel frattempo i miliardari continuano ad arricchirsi, pagando in proporzione meno tasse di un insegnante. Davanti ai dati del rapporto Oxfam, una cosa è chiar - facebook.com facebook

Infermieri: crescono gli iscritti all'albo e aumenta il numero delle persone tra i 31 e 35 anni - x.com