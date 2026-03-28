Arrigo Tremaglia | Non sarò mai abbastanza grato a Franco Tentorio

Arrigo Tremaglia ha dichiarato di non essere mai stato abbastanza grato a Franco Tentorio. Ha aggiunto che Tentorio è sempre stato una presenza stabile nella sua famiglia, considerandolo una figura naturale e scontata come le persone che ci sono da sempre. La testimonianza si concentra sul rapporto personale tra i due e sulla percezione di Tentorio come una presenza costante nel tempo.

“Franco nella nostra famiglia è sempre stato una presenza fissa, naturale, scontata come lo sono le persone che ci sono da sempre. Era legatissimo a mio nonno Mirko e a mio padre Marzio, e dopo la scomparsa di papà non ha mai fatto mancare la sua vicinanza e amicizia a tutti noi. Di questo non gli sarò mai abbastanza grato”. Inizia così il ricordo di Franco Tentorio da parte di Arrigo Tremaglia, consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. “Franco era bergamasco nell’accezione più piena e più bella del termine: serio, gran lavoratore, ma con quella solarità e quella generosità che chi non ci conosce bene forse non si aspetterebbe. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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