Lara Magoni | Franco Tentorio è stata una guida politica e umana

Lara Magoni, ex campionessa di sci ed europarlamentare, ha ricordato Franco Tentorio, politico bergamasco e ex sindaco di Bergamo, morto il 28 marzo all’età di 81 anni. La sua testimonianza si concentra sulla figura umana e politica di Tentorio, evidenziando il ruolo di guida svolto nel corso della sua carriera.

Lara Magoni, ex campionessa di sci ed europarlamentare, ricorda così Franco Tentorio, politico bergamasco e in passato anche sindaco di Bergamo (dal 2009 al 2014), scomparso il 28 marzo all’età di 81 anni. “Ho avuto il privilegio di conoscere Franco durante la campagna elettorale del 2009, quando mi chiese di affiancarlo: da quel momento è nato un legame che nel tempo si è trasformato in una sincera amicizia. La notizia della sua scomparsa mi ha trovata impreparata, lasciando in me un dolore sordo e profondo. Per me, come per molti, è stato una guida politica e umana: un uomo generoso, pragmatico e al tempo stesso profondamente sensibile. La sua grande passione per lo sport è stata uno dei legami più belli tra noi, fatta di momenti condivisi, entusiasmo sincero e quella capacità rara di unire le persone anche nelle cose più semplici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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