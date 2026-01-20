Scopre la truffa lo affronta e lui fugge | arrestato al bar il finto maresciallo di Blevio

Un uomo si spacciava per un maresciallo e aveva ideato una truffa ai danni di una donna e di suo figlio a Blevio. La vittima, però, ha intuito la frode all’ultimo momento, impedendo il raggiro. L’individuo, tentato di fuggire, è stato poi arrestato al bar. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela in situazioni sospette.

Si finge carabiniere, tenta di portare via i gioielli, viene scoperto dalla 68enne e fugge: rintracciato pochi minuti dopo in un bar dai carabinieri di Pognana Lario Una truffa astuta e organizzata nei minimi dettagli ai danni di una donna e di suo figlio, che non è andata a segno grazie a un'intuizione dell'ultimo minuto. A Blevio, ieri pomeriggio, è successo proprio questo: una donna di 68 anni ha intuito il raggiro in tempo, ha reagito, ha chiesto aiuto e ha permesso ai carabinieri di bloccare l’uomo che stava tentando di truffarla fingendosi un militare. Ripercorriamo la vicenda che si è conclusa con l’arresto di un 33enne, originario di Napoli, accusato di tentata rapina impropria aggravata e sostituzione di persona.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

