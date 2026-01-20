Scopre la truffa lo affronta e lui fugge | arrestato al bar il finto maresciallo di Blevio

Un uomo si spacciava per un maresciallo e aveva ideato una truffa ai danni di una donna e di suo figlio a Blevio. La vittima, però, ha intuito la frode all’ultimo momento, impedendo il raggiro. L’individuo, tentato di fuggire, è stato poi arrestato al bar. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela in situazioni sospette.

Si finge carabiniere, tenta di portare via i gioielli, viene scoperto dalla 68enne e fugge: rintracciato pochi minuti dopo in un bar dai carabinieri di Pognana Lario Una truffa astuta e organizzata nei minimi dettagli ai danni di una donna e di suo figlio, che non è andata a segno grazie a un'intuizione dell'ultimo minuto. A Blevio, ieri pomeriggio, è successo proprio questo: una donna di 68 anni ha intuito il raggiro in tempo, ha reagito, ha chiesto aiuto e ha permesso ai carabinieri di bloccare l’uomo che stava tentando di truffarla fingendosi un militare. Ripercorriamo la vicenda che si è conclusa con l’arresto di un 33enne, originario di Napoli, accusato di tentata rapina impropria aggravata e sostituzione di persona.🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Tenta la truffa ad un’anziana, lei lo scopre e lui la chiude in camera. Poi fugge coi gioielli

Leggi anche: Truffa del finto maresciallo: arrestato un 53enne

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Postepay smarrita, scopre la truffa: la carta usata da una collega e il compagno; Compra un motore su internet, scopre la truffa: trentenne denunciato a Piombino; 1.000 euro per trappole da 5e: in Olanda dilaga la disinfestazione-truffa. E i topi restano; All’Auditorium Zambra di Ortona va in scena Birre e rivelazioni con Tony Laudadio e Andrea Renzi.

Finta muta raccoglie fondi. Carabiniere scopre la truffa - Alcuni giorni fa i carabinieri della stazione di via Alberoni, grazie al fiuto di un militare libero dal servizio, hanno denunciato due stranieri, una 27enne ed un 32enne, per truffa e resistenza a ... ilrestodelcarlino.it

Truffa del finto tecnico del gas. Ma l’anziana lo scopre e lui fugge - Pochi giorni fa, una 70enne residente nel copparese, è stata presa di mira da un ignoto malfattore che, con lo stratagemma del fantomatico tecnico del gas, ha tentato di raggirarla per asportare l’oro ... ilrestodelcarlino.it

Chi assiste a una truffa può sporgere denuncia È possibile sostituirsi alla vittima di un raggiro sporgendo una querela per truffa In quali ... - facebook.com facebook