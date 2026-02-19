A L'Eredità la campionessa Gabriella vince 200mila euro e poi si ritira | È giusto lasciare il posto ad altri
Gabriella, vincitrice a L’Eredità, ha deciso di ritirarsi subito dopo aver portato a casa 200mila euro. La campionessa, che aveva accumulato un totale di 260mila euro, ha spiegato di voler lasciare spazio ad altri concorrenti. Durante la puntata del 19 febbraio, ha affermato che è giusto che qualcun altro abbia la possibilità di tentare la fortuna come ha fatto lei. Dopo la vittoria, Gabriella ha abbandonato il gioco con un sorriso, lasciando il palco senza rimpianti.
Nella puntata del 19 febbraio de l'Eredità, dopo aver vinto un montepremi totale di 260mila euro, la campionessa Gabriella decide di ritirarsi: "È giusto lasciare il posto a qualcun altro, che tenti la fortuna come l'ho tentata io".🔗 Leggi su Fanpage.it
