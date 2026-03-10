Condannato per una rapina con lesioni a Torino | arrestato a Ponte Lambro dopo la sentenza definitiva

Un uomo di 45 anni, residente a Ponte Lambro e di nazionalità nigeriana, è stato arrestato dalla polizia dopo una condanna definitiva per una rapina con lesioni aggravate avvenuta a Torino nel 2023. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria. La vicenda riguarda un episodio specifico avvenuto nel corso dello scorso anno.

La polizia lo ha rintracciato nella sua abitazione nel tardo pomeriggio del 9 marzo. Deve scontare 5 anni e 28 giorni di carcere L’arresto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, quando gli agenti della squadra mobile della questura di Como hanno rintracciato il 45enne nella sua abitazione. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dalla Corte d’Appello di Torino dopo che la condanna è diventata definitiva. L’uomo deve scontare una pena di 5 anni e 28 giorni di reclusione per il reato commesso nel capoluogo piemontese. A seguito della decisione della magistratura, nei suoi confronti è stato emesso l’ordine di carcerazione che ha portato all’intervento degli investigatori comaschi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

Condannato per rapina e lesioni a Rosignano: arrestato e portato in carcereTre arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Caltanissetta nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di...

Immigrazione clandestina, eseguito il rimpatrio dopo una sentenza definitivaDopo una condanna definitiva per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un cittadino tunisino è stato rimpatriato dall’Italia al termine...

Tutto quello che riguarda Ponte Lambro

Condannato per una rapina a Torino, arrestato 45enne nigeriano residente a Ponte LambroLa polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato in base a un ordine di carcerazione, un 45enne nigeriano residente a Ponte Lambro. L’uomo era ricercato per aver commesso una rapina con ... espansionetv.it

Rapina con lesioni aggravate a Torino nel 2023: arrestato a Ponte Lambro un 45enne nigerianoL’uomo rintracciato dalla Squadra Mobile di Como nella sua abitazione dopo l’ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Torino Nel tardo pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Como ha ... ciaocomo.it