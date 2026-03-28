Arrestata per omicidio la compagna del 28enne morto a Parma smontata la tesi dell' incidente domestico

Una donna è stata arrestata con l'accusa di omicidio in relazione alla morte di un uomo di 28 anni avvenuta a Parma. La versione dell’incidente domestico è stata messa in discussione dalle indagini, che hanno portato alla misura cautelare nei confronti della compagna della vittima. La donna, secondo quanto emerge, avrebbe comportamenti impulsivi e aggressivi, caratterizzati anche da atteggiamenti possessivi.

Svolta nelle indagini sul 28enne morto a Parma. Secondo gli inquirenti Gaston Ogando Cristopher non sarebbe deceduto a seguito di un incidente domestico, ma sarebbe stato colpito intenzionalmente dalla compagna, la 21enne Brenda Alesandrina Fumagalli. A questa conclusione sono giunti gli investigatori a seguito dell’autopsia. L’uomo avrebbe ricevuto un fendente inferto dall’alto verso il basso, inflitto con forza. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico nell’attesa di nuovi accertamenti. Arrestata la compagna del 28enne morto a Parma Da incidente domestico a omicidio. Con questa ipotesi di reato Brenda Alesandrina Fumagalli, 21enne di origini cubane, è stata rintracciata in provincia di Milano e arrestata. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Arrestata per omicidio la compagna del 28enne morto a Parma, smontata la tesi dell'incidente domestico Articoli correlati Arrestata la fidanzata del 28enne morto a Parma: lei aveva sostenuto la tesi di un incidente domesticoI carabinieri del nucleo investigativo di Parma , coordinati dalla Procura, hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari,... Parma, svolta nel caso del 28enne ucciso: arrestata la compagna, l’ipotesi è omicidio volontarioC’è una svolta nell’inchiesta sulla morte di Cristopher Gaston Ogando, il 28enne deceduto il 5 marzo a Parma dopo essere stato colpito con un... Tutto quello che riguarda Arrestata per omicidio la compagna del... Temi più discussi: Arrestato un 54enne per tentato omicidio; Ricercato per tentato omicidio arrestato per armi da fuoco a Prato; Ricercato da un anno per tentato omicidio. Era punto di riferimento per le armi clandestine; Il tribunale di Pristina ha disposto un mese di detenzione per una persona arrestata in virtù di un mandato di cattura internazionale per omicidio. Giovane morto a Parma, arrestata la fidanzata per omicidio volontarioI carabinieri del nucleo investigativo di Parma, coordinati dalla procura, hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, Brenda Alesandrina Fumagalli, cubana di 21 anni, indagata ... ansa.it Parma, 21enne arrestata per l’omicidio del compagno. Aveva detto: L’ho colpito per sbaglioLa 21enne aveva raccontato di uno sfortunato incidente in cucina, ma per i carabinieri il gesto è stato volontario ... ilfattoquotidiano.it Parma, arrestata 21enne accusata di aver ucciso il compagno x.com Uccide il fidanzato a coltellate: arrestata 21enne - facebook.com facebook