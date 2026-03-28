Arrestata la fidanzata del 28enne morto a Parma | lei aveva sostenuto la tesi di un incidente domestico

La fidanzata di un uomo di 28 anni trovato morto a Parma è stata arrestata dai carabinieri del nucleo investigativo, su ordine della Procura. In precedenza, aveva affermato che la causa della morte fosse un incidente domestico. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine approfondita, che ha portato all'arresto della donna. La Procura ha disposto ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze del decesso.

I carabinieri del nucleo investigativo di Parma, coordinati dalla Procura, hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, Brenda Alesandrina Fumagalli, cubana di 21 anni, indagata per l'omicidio volontario del compagno convivente Critopher Gaston Ogando, 28enne, di origini dominicane, morto il 5 marzo in ospedale, a seguito di una profonda ferita d’arma da taglio subita il giorno prima. La donna, interrogata, aveva sostenuto la tesi di un incidente domestico. Ma le indagini dei carabinieri hanno smentito questa versione e il delitto è stato inquadrato come un atto scaturito da una improvvisa reazione violenta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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