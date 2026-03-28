La Provincia ha pubblicato un bando per affidare la gestione di 28 rotatorie lungo la rete viaria. L’obiettivo è affidare a imprese, associazioni ed enti pubblici la cura dell’arredo e della manutenzione delle aree centrali delle rotatorie provinciali. La gara riguarda soggetti interessati a collaborare direttamente per la gestione di queste infrastrutture.

L’obiettivo è lo stesso già sperimentato anche da diversi comuni del territorio: migliorare il decoro urbano e la sicurezza stradale coinvolgendo il territorio e alleggerendo i costi di gestione per l’ente pubblico Cercasi soggetti pronti a prendersi cura delle rotatorie provinciali: la Provincia ha pubblicato un bando per affidare arredo e manutenzione delle aree centrali lungo la rete viaria, puntando su una collaborazione diretta con imprese, associazioni ed enti pubblici. L’obiettivo è lo stesso già sperimentato anche da diversi comuni del territorio: migliorare il decoro urbano e la sicurezza stradale coinvolgendo il territorio e alleggerendo i costi di gestione per l’ente pubblico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Arredo e manutenzione: la Provincia mette a bando ben 28 rotatorie

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