Si cercano nuovi sponsor per le rotatorie di Carpi riaperto il bando

È stato riaperto il bando per la selezione di nuovi sponsor delle rotatorie di Carpi. Questa iniziativa permette alle aziende di contribuire alla manutenzione delle aree verdi, ottenendo in cambio visibilità attraverso l'esposizione del proprio marchio. Un’opportunità per coinvolgere il territorio e rafforzare la presenza aziendale, contribuendo al decoro urbano con un impegno diretto e condiviso.

