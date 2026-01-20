L’undicesima edizione dei TeleclubItalia Awards si svolgerà presso il teatro Cimarosa di Aversa. L’evento, ormai consolidato, rappresenta un momento di riconoscimento nel panorama locale, celebrando i protagonisti della televisione e dell’intrattenimento. La scelta della storica sede di Aversa sottolinea l’importanza di valorizzare le eccellenze del territorio, offrendo un’occasione di confronto e confronto culturale.

Sarà lo storico teatro Cimarosa di Aversa a ospitare l’undicesima edizione dei Teleclubitalia Awards. L’evento si terrà il prossimo giovedi 5 febbraio, una data dal forte valore simbolico: ricorre infatti la nascita di Natale Russo, indimenticato fondatore dell'emittente. La serata celebrerà le eccellenze che hanno dato lustro al territorio nel corso del 2025. I protagonisti riceveranno le iconiche Mele d’oro, d'argento e di bronzo, suddivise in otto categorie chiave: lavoro, sociale, social, spettacolo, sport, personaggio dell’anno, premio alla memoria e alla carriera. C’è grande attesa per scoprire i nomi dei candidati e dei premi speciali, attualmente in fase di definizione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - TeleclubItalia Awards: l’undicesima edizione approda al teatro “Cimarosa” di Aversa

