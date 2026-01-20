TeleclubItalia Awards | l’undicesima edizione approda al teatro Cimarosa di Aversa
L’undicesima edizione dei TeleclubItalia Awards si svolgerà presso il teatro Cimarosa di Aversa. L’evento, ormai consolidato, rappresenta un momento di riconoscimento nel panorama locale, celebrando i protagonisti della televisione e dell’intrattenimento. La scelta della storica sede di Aversa sottolinea l’importanza di valorizzare le eccellenze del territorio, offrendo un’occasione di confronto e confronto culturale.
Sarà lo storico teatro Cimarosa di Aversa a ospitare l’undicesima edizione dei Teleclubitalia Awards. L’evento si terrà il prossimo giovedi 5 febbraio, una data dal forte valore simbolico: ricorre infatti la nascita di Natale Russo, indimenticato fondatore dell'emittente. La serata celebrerà le eccellenze che hanno dato lustro al territorio nel corso del 2025. I protagonisti riceveranno le iconiche Mele d’oro, d'argento e di bronzo, suddivise in otto categorie chiave: lavoro, sociale, social, spettacolo, sport, personaggio dell’anno, premio alla memoria e alla carriera. C’è grande attesa per scoprire i nomi dei candidati e dei premi speciali, attualmente in fase di definizione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
