Cesc Fàbregas difende Nico Paz dopo il rigore sbagliato contro l’Atalanta. L’allenatore del Como ha detto chiaramente che non è una persona da punire e che l’importante è che il giocatore continui a provarci e a tentare di fare la differenza. La squadra e i tifosi sperano che questa esperienza possa aiutarlo a crescere, mentre Paz si rivede già in campo per la prossima partita.

Gli spagnoli Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907 ha difeso all'argentino Nico Paz che ha sbagliato un rigore nel recupero contro il Atalanta (0-0) e ha assicurato che l'importante è che sia un giocatore che sempre "provare a fare la differenza." "È importante lanciare un messaggio positivo e incoraggiante ai giovani. Se vogliamo ucciderli per una punizione, non sono quella persona. Questo fa parte del calcio. Ho fallito, ho visto Messi e Terry fallire. alla fine di 'Champions' e questo fa davvero male," ha detto DAZN dopo il duello.

"Se vogliamo uccidere Nico Paz per punizione… non sono quella persona"

