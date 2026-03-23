"> L’incredibile gol di Messi: 901 e non è finita qui. Lionel Messi, il maestro del calcio, ha fatto nuovamente parlare di sé nel match tra Inter Miami e New York City. La partita ha preso una piega decisiva quando Messi ha segnato il suo 901° gol in carriera con un favoloso calcio di punizione. Questo straordinario gesto non solo ha dimostrato la sua incredibile abilità, ma ha anche riacceso la speranza per la sua squadra, che si trovava in svantaggio. Con questo gol, Messi ha confermato di essere sempre un protagonista indiscusso nel panorama calcistico mondiale. La realizzazione del calcio di punizione è stata non solo un momento di estasi per i tifosi, ma anche un nuovo capitolo nella sua già leggendaria carriera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Messi segna il 71° calcio di punizione e riaccende la rimonta del Miami.

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