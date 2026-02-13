Fano Pincio vandalizzato | scritte in arabo e slogan ACAB deturpano sito storico dopo scoperta Basilica di Vitruvio

13 feb 2026

Fano, Pincio vandalizzato: scritte in arabo e slogan “ACAB” hanno deturpato le mura del sito storico, probabilmente a causa di un atto di vandalismo compiuto durante la notte, subito dopo la scoperta della Basilica di Vitruvio.

Fano, sfregio al Pincio: la rabbia del sindaco e l’ombra di un gesto insensato. Fano è scossa da un atto di vandalismo che ha deturpato le mura del Pincio, un’area storica e panoramica della città. Il sindaco Luca Serfilippi ha espresso profonda indignazione, annunciando l’intenzione di individuare i responsabili grazie alle telecamere di sorveglianza. L’episodio si verifica in un momento di grande entusiasmo per la recente scoperta della Basilica di Vitruvio, un ritrovamento archeologico di rilevanza nazionale e internazionale. Un contrasto amaro: tra la riscoperta di Vitruvio e l’atto vandalico.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Dopo 2000 anni scoperta la Basilica di Vitruvio a Fano: “Un ritrovamento straordinario, di valore universale”

A Fano è stata recentemente rinvenuta la Basilica Vitruviana, menzionata nel trattato

La Basilica di Vitruvio, il video della sensazionale scoperta a Fano

La Basilica di Vitruvio a Fano rappresenta una scoperta di grande rilievo storico e archeologico.

