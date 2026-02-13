Fano Pincio vandalizzato | scritte in arabo e slogan ACAB deturpano sito storico dopo scoperta Basilica di Vitruvio

Fano, Pincio vandalizzato: scritte in arabo e slogan “ACAB” hanno deturpato le mura del sito storico, probabilmente a causa di un atto di vandalismo compiuto durante la notte, subito dopo la scoperta della Basilica di Vitruvio.

Fano, sfregio al Pincio: la rabbia del sindaco e l’ombra di un gesto insensato. Fano è scossa da un atto di vandalismo che ha deturpato le mura del Pincio, un’area storica e panoramica della città. Il sindaco Luca Serfilippi ha espresso profonda indignazione, annunciando l’intenzione di individuare i responsabili grazie alle telecamere di sorveglianza. L’episodio si verifica in un momento di grande entusiasmo per la recente scoperta della Basilica di Vitruvio, un ritrovamento archeologico di rilevanza nazionale e internazionale. Un contrasto amaro: tra la riscoperta di Vitruvio e l’atto vandalico.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Fano è stata recentemente rinvenuta la Basilica Vitruviana, menzionata nel trattato

La Basilica di Vitruvio a Fano rappresenta una scoperta di grande rilievo storico e archeologico.

Fano, graffiti contro Meloni e sindaco Serfilippi: «Io fascista? Semmai troppo democristiano. Chi li ha fatti venga a conoscermi e paghi le pulizie»FANO Scritte offensive tracciate con la vernice rossa contro il sindaco Luca Serfilippi e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono apparse ieri sul muro del centro commerciale di Sant’Orso, ... corriereadriatico.it

Il Carnevale di Fano entra nel vivo con il sabato del secondo weekend tra eventi, famiglie e maschere. Dalle 15.30 torna l’Area Kids al Pincio, che quest’anno raddoppia con laboratori creativi e attività per bambini curate da Baby Party Topolino e Sim - facebook.com facebook