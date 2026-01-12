Elezioni provinciali Salerno De Luca | Risultato positivo per il Partito Democratico

Le recenti elezioni provinciali di Salerno hanno registrato un esito considerato positivo dal presidente De Luca, rappresentando un dato significativo per il Partito Democratico. Questa tornata elettorale conferma alcune tendenze politiche e offre spunti di analisi sul panorama locale. Di seguito, un approfondimento sui risultati e sulle implicazioni di questa consultazione, con un focus sul ruolo del partito e sull’andamento delle preferenze nell’area salernitana.

Tempo di lettura: 2 minuti "Il risultato delle elezioni provinciali di Salerno è estremamente positivo. Emerge la centralità del Partito Democratico e la solidità del lavoro politico e amministrativo portato avanti sui territori. Con sette consiglieri eletti, il PD si conferma primo partito e perno della guida istituzionale della Provincia". – A dirlo, in una nota, il segretario regionale PD, Piero De Luca, esprimendo soddisfazione per l'esito delle consultazioni di secondo livello. "È un risultato importante – prosegue De Luca – che premia una classe dirigente competente, radicata e credibile.

Il centro-sinistra stravince le elezioni provinciali con 12 consiglieri su 16. Giovanni Guzzo è il più votato: ecco tutti i nomi degli eletti - facebook.com facebook

