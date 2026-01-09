Partito Democratico chiuso il tesseramento | aderiscono tre nuovi sindaci

Il Partito Democratico ha concluso il tesseramento per il 2025, registrando 269 nuove iscrizioni. Tra i nuovi aderenti, si segnalano tre sindaci eletti, rafforzando la presenza del partito sul territorio. La campagna di adesione si è chiusa il 31 dicembre, segnando un momento importante di crescita e consolidamento per il partito a livello locale e nazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il 31 dicembre si è chiusa la campagna di adesione al Partito Democratico per l’anno 2025 con 269 nuovi iscritti che, insieme ai 1.312 dello scorso anno, costituiscono la base elettorale dei congressi di circolo e provinciale in programma entro il 31 gennaio prossimo.   Un grazie, non di rito, all’Ufficio Adesioni, alla Commissione di Garanzia ed alla Commissione per il Congresso per l’encomiabile lavoro svolto e per quello che svolgeranno sino alla chiusura della fase congressuale. Tra i neo tesserati PD del 2025, giova rimarcare l’adesione di  tre nuovi sindaci,  Francesco Galietta di Melizzano,  Luca Apollonio di Sassinoro  e  Angelo Pepe di Apice, due vice sindaci,  Antonio Guglielmucci di Fragneto Monforte  e  Vincenzo Cesare di Melizzano  oltre al  presidente del consiglio comunale di Airola,  Eugenio Boccalone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

