Pranzo dell’accoglienza dell’inclusione e della solidarietà con il vescovo per l' Epifania
Il 6 gennaio 2026, in occasione dell’Epifania, ad Aversa si terrà il tradizionale “Pranzo dell’Accoglienza, dell’Inclusione e della Solidarietà” presso la mensa della Caritas Diocesana, in via Cesare Golia 31. L’evento, in collaborazione con il vescovo, è un’occasione per promuovere valori di solidarietà e condivisione all’interno della comunità locale.
L'Epifania, qui alla Locanda, è un invito a rallentare. Un pranzo o una cena fuori dal rumore, immersi nel verde, tra accoglienza, silenzio e buon cibo. Martedì 6 gennaio saremo aperti straordinariamente Mercoledì 7 gennaio ci fermiamo
