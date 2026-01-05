Pranzo dell’accoglienza dell’inclusione e della solidarietà con il vescovo per l' Epifania

Il 6 gennaio 2026, in occasione dell’Epifania, ad Aversa si terrà il tradizionale “Pranzo dell’Accoglienza, dell’Inclusione e della Solidarietà” presso la mensa della Caritas Diocesana, in via Cesare Golia 31. L’evento, in collaborazione con il vescovo, è un’occasione per promuovere valori di solidarietà e condivisione all’interno della comunità locale.

