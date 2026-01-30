GlitterBeam Italia confermata Media Partner ufficiale dell' Irpinia Pride 2026

Questa mattina GlitterBeam Italia ha annunciato ufficialmente di essere ancora il media partner dell’Irpinia Pride 2026. La collaborazione con Apple Pie Arcigay Avellino si conferma anche per il prossimo anno, rafforzando il legame con l’evento organizzato in provincia di Avellino.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo GlitterBeam Italia conferma il rinnovo della propria collaborazione con Irpinia Pride, diventando anche per il 2026 Media Partner ufficiale della manifestazione organizzata da Apple Pie Arcigay Avellino. La partnership rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso condiviso fondato su valori comuni: inclusione, visibilità, partecipazione e impegno per i diritti civili della comunità LGBTQIA+. Un’alleanza che rafforza il legame tra una radio internazionale come GlitterBeam Italia e uno degli eventi Pride più significativi del Sud Italia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Irpinia Pride

Il 14 giugno, Atripalda si riempie di colori e bandiere arcobaleno per l’Irpinia Pride.

