Catania 4 persone arrestate | avevano migliaia di file video e foto pedopornografiche

A Catania, quattro persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine della Procura Distrettuale, coordinata dalla Polizia di Stato, che ha portato al sequestro di numerosi file pedopornografici. L’operazione, finalizzata alla tutela dei minori e delle categorie vulnerabili, ha evidenziato un grave fenomeno di sfruttamento online. Continueremo a seguire le evoluzioni di questa indagine per garantire la sicurezza delle fasce più deboli.

L'attività investigativa è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania, in seguito a una segnalazione del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO).

