Padova arrestato babysitter | nel pc migliaia di foto pedopornografiche

Un uomo di Padova è stato arrestato in seguito al ritrovamento di migliaia di immagini e video pedopornografici sul suo computer. L’indagine ha evidenziato la presenza di contenuti che raffigurano minori, alcuni di soli 5 o 6 anni, in atti sessuali. L’arresto si inserisce in un’operazione volta a contrastare il traffico di materiale illecito e a tutelare i minori coinvolti.

Centinaia di foto e di video di natura pedopornografica, anche autoprodotte con vittime bambini di 5 anni, sono state trovate in casa di un 27enne padovano che lavorava come babysitter. Il giovane è stato arrestato dopo che la procura di Venezia aveva incaricato la squadra mobile di Padova di compiere una perquisizione domiciliare in merito ad un’indagine su una presunta violenza sessuale ai danni di un minore. Nella casa del giovane gli agenti hanno così sequestrato due telefoni cellulari e due personal computer in suo possesso su cui le prime analisi hanno permesso di rinvenire migliaia di foto e video a contenuto pedopornografico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Padova, arrestato babysitter: nel pc migliaia di foto pedopornografiche Leggi anche: L’orrore nel pc del babysitter: arrestato con centinaia di foto pedopornografiche Leggi anche: Foto e video pedopornografici su pc e telefoni, arrestato babysitter 27enne: tra le vittime bimbi di 5 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Padova, arrestato babysitter di 27 anni: nel pc migliaia di foto pedopornografiche, riprendeva le violenze sui bambini; L’orrore nel pc del babysitter: arrestato con centinaia di foto pedopornografiche; Babysitter arrestato per pedofilia, nel suo pc centinaia video di abusi sui bimbi anche di 5 anni; Abusi su bambini ripresi in video. Arrestato babysitter di 27 anni a Padova: nel pc migliaia di file pedopornografici. Padova, arrestato babysitter di 27 anni: ritrovati nel suo pc video pedopornografici. Filmava le violenze sui bambini - La Procura di Venezia aveva incaricato la squadra Mobile di Padova di compiere una perquisizione domiciliare in merito a un’indagine su una presunta violenza sessuale ai danni di un minore. blitzquotidiano.it

Abusi su bambini ripresi in video. Arrestato babysitter di 27 anni a Padova: nel pc migliaia di file pedopornografici - Migliaia di file pedopornografici sul pc, molti dei quali erano stati autoprodotti e avevano come protagonisti bambini di 5/6 anni ... dire.it

Padova, arrestato babysitter di 27 anni: nel pc migliaia di foto pedopornografiche, riprendeva le violenze sui bambini - Il giovane si proponeva con annunci online dal 2019, tra le vittime anche piccoli di 5 anni ... msn.com

BABY-SITTER PEDOFILO: NEL CELLULARE CENTINAIA DI VIDEO DI ABUSI SU BAMBINI PICCOLI | 14/01/2026

A Padova un 'Babysitter' 27enne scovato con centinaia di foto pedopornografiche, arrestato https://www.lavocedelnordest.eu/a-padova-il-babysitter-27enne-scovato-con-centinaia-di-foto-pedopornografiche-arrestato/ Immagini anche autoprodotte. Indagine de - facebook.com facebook

Padova, babysitter 27enne con centinaia di foto pedopornografiche, arrestato. Immagini anche autoprodotte. Le vittime avevano 5 anni. Indagine della squadra mobile patavina, su incarico della procura di Venezia. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.