Aprile parte col gelo | vortice in arrivo e Italia divisa meteo

A inizio aprile, un fronte di aria fredda proveniente dall'Europa settentrionale sta causando neve e condizioni di instabilità su diverse zone del Paese. La perturbazione si sta diffondendo rapidamente, interessando in particolare le aree più settentrionali e centrali, con previsioni di ulteriori abbassamenti delle temperature e temporali localizzati in alcune regioni. La situazione meteo si mantiene variabile e in evoluzione nelle prossime ore.

Roma - Nuova irruzione fredda dalle alte latitudini europee porterà neve e instabilità soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord resterà ai margini del peggioramento L’avvio del mese di aprile si preannuncia ancora segnato da condizioni instabili e da nuovi impulsi di aria fredda diretti verso l’Italia. Le più recenti elaborazioni indicano infatti l’arrivo, già nei primi giorni della settimana, di una nuova irruzione proveniente dalle alte latitudini europee, destinata a influenzare in modo significativo il quadro meteorologico nazionale. Nella giornata di lunedì, il fronte freddo raggiungerà inizialmente l’arco alpino, superandolo nel corso delle ore e interessando solo marginalmente il Nord Italia, per poi riorganizzarsi in prossimità delle regioni centrali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Aprile parte col gelo: vortice in arrivo e Italia divisa meteo Articoli correlati Leggi anche: Vortice ciclonico in arrivo sull'Italia, gelo polare e venti forti (ma anche temporali): ecco dove e quando MeteoGiuliacci: "Arriva il vortice". Italia divisa a metàUna settimana instabile è in arrivo per l'Italia a causa di un vortice freddo proveniente dai Balcani, che porterà piogge e temperature in lieve calo. Approfondimenti e contenuti su Aprile parte Temi più discussi: Torna il sereno, ma porta il freddo: rischio di gelate all'alba. Settimana Santa soleggiata ma fresca; Pasqua e Pasquetta col gelo fuori stagione, grosso rischio per il centro meteo americano; GELO e NEVE in Italia nel cuore di Aprile: meteo peggiore che in tutto l’Inverno; Meteo PASQUA: clamoroso GELO in arrivo? Neve a quote bassissime. Pasqua e Pasquetta col gelo fuori stagione, grosso rischio per il centro meteo americanoMentre l'Italia si appresta a vivere un'ondata di freddo fuori stagione di grosse proporzioni, che ci catapulterà di nuovo in pieno inverno, l'attenzione ... meteogiornale.it Gelo a due passi dall’Italia verso Pasqua, minaccia concretaIl freddo che non c'è stato nel corso dell'inverno si sta riversando nel Mediterraneo proprio ora che la primavera ha fatto il suo ingresso. Potrebbe ... meteogiornale.it Parte l’11 aprile il primo appuntamento dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni per costruire insieme strategie sostenibili nella Riserva della Biosfera MAB #UNESCO Po Grande. Comune di Gaiba - facebook.com facebook Il 7 aprile parte la #Pulizia delle spiagge bum.comunesbt.it/2026/03/26/il-… #Spiaggia Iscriviti al canale Telegram per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale: t.me/comunesbt x.com