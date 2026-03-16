Una settimana di tempo instabile si prepara in Italia a causa di un vortice freddo proveniente dai Balcani. Le previsioni indicano piogge lungo molte zone del paese e una diminuzione delle temperature. La situazione si presenta divisa con aree più colpite e altre meno interessate dal maltempo. Le condizioni meteo sono in evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti.

Una settimana instabile è in arrivo per l'Italia a causa di un vortice freddo proveniente dai Balcani, che porterà piogge e temperature in lieve calo. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it martedì 17 marzo: maltempo sulle regioni adriatiche centrali, su parte del Sud e in Sicilia; fenomeni intensi in Calabria con vento e piogge abbondanti. Mercoledì 18 marzo: il vortice risale la penisola coinvolgendo anche l'Emilia-Romagna. Piogge su regioni adriatiche, Sud, Sicilia e parte del Lazio, con calo termico e neve sull'Appennino fino a circa 700 metri. Giovedì 19 marzo: maltempo ancora al Sud, soprattutto in Calabria con rischio di nubifragi; miglioramento al Centro-Nord grazie all'aumento della pressione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - MeteoGiuliacci: "Arriva il vortice". Italia divisa a metà

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