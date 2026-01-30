Vortice ciclonico in arrivo sull' Italia gelo polare e venti forti ma anche temporali | ecco dove e quando

Un vortice ciclonico sta arrivando sull’Italia. Le previsioni parlano di gelo forte e venti molto intensi, accompagnati anche da temporali. Il maltempo torna a colpire diverse regioni, portando freddo e condizioni difficili. Le masse d’aria polare dal Canada spingono verso sud, alimentando questa perturbazione che si prepara a travolgere il Paese nelle prossime ore.

Dopo una breve pausa sull'Italia torna il maltempo. Masse d'aria polare marittima in arrivo dal Canada continuano ad alimentare un intenso flusso atlantico, all'interno del quale si formano profondi vortici ciclonici, vere e proprie tempeste. Questi sistemi si dirigono verso l'Europa occidentale e una volta raggiunto il Mediterraneo, trovano ulteriore energia nell'interazione con le sue acque più miti. Proprio da questo contrasto nascono nuovi vortici, anche molto intensi, capaci di raggiungere l'Italia e portare piogge diffuse, forti raffiche di vento e condizioni di maltempo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Un vortice polare sta interessando l’Italia, portando precipitazioni consistenti e neve in diverse regioni.

