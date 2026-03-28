Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento per i dispositivi mobili, concentrato sulla risoluzione di vulnerabilità di sicurezza. Tra le novità, la società ha introdotto la Modalità isolamento, progettata per rafforzare la protezione contro attacchi informatici. L'aggiornamento giunge a pochi giorni da altri interventi simili di aziende concorrenti, confermando l’attenzione continua sulla sicurezza degli utenti.

L’azienda di Cupertino ha invitato tutti gli utenti a installare l’update per garantire una protezione adeguata, ricordando nel contempo l’efficacia della Modalità di isolamento contro tentativi di hacking mirati. Quando viene attivata, il dispositivo non funziona come di consueto: alcune funzioni vengono limitate per ridurre le potenziali opportunità sfruttabili da spyware e altri strumenti malevoli. Apple sottolinea che, finora, non sono stati registrati casi di hacking su dispositivi con questa modalità attiva. Messaggi: la maggior parte degli allegati viene bloccata, ad eccezione di alcune immagini, video e audio. Funzioni come i link e le anteprime dei link non sono disponibili. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Apple potenzia la sicurezza, la Modalità isolamento è a prova di hacker

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