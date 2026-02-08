Bagnoli strade che cedono e isolamento | residenti in allarme per la sicurezza e la viabilità compromessa

I residenti di Bagnoli sono in allarme. Le strade del quartiere si stanno sgretolando e questo crea problemi seri alla viabilità. Le strade che crollano rendono difficile muoversi e aumentano la paura tra chi vive lì. La situazione si fa sempre più difficile, e i residenti chiedono interventi immediati.

Bagnoli è stremata, un quartiere che si sente abbandonato mentre le strade cedono una dopo l’altra, paralizzando la mobilità e alimentando la crescente frustrazione dei residenti. Questa domenica, 8 febbraio 2026, è via Ilioneo a congiungersi alla lista delle arterie problematiche, chiusa al traffico dalla polizia municipale a causa di una profonda buca che ne ha compromesso la stabilità. L’ennesimo cedimento, che arriva a pochi giorni dai disagi già registrati su via Bagnoli, solleva interrogativi inquietanti sulla tenuta del sottosuolo e sulla gestione delle infrastrutture in un’area sottoposta a significativi lavori in vista dell’America’s Cup.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bagnoli Strade Cedono

Ultime notizie su Bagnoli Strade Cedono

