Tra le auto per rubare viene beccato con la cocaina e 6.000 euro in contanti

Un uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si aggirava tra le auto in sosta, con due chiavi inglesi in mano. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di cocaina e circa 6.000 euro in contanti. L’episodio evidenzia i tentativi di furto con intenti illeciti e la pronta azione delle forze di polizia nel prevenire e contrastare questi reati.

L'uomo, un 55enne di origine albanese, è stato fermato dalla Polizia di Stato in via Duca degli Abruzzi. In casa trovati droga, bilancino e materiale per lo spaccio. Revocato il permesso di soggiorno: sarà espulso È stato notato mentre si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta, con in mano due chiavi inglesi, come se stesse osservando con attenzione l'interno dei veicoli parcheggiati. Un comportamento che non è passato inosservato agli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato, impegnati nei consueti controlli del territorio nei giorni scorsi a Brescia. L'uomo, un 55enne di cittadinanza albanese, regolarmente presente sul territorio nazionale ma già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti penali, è stato individuato in via Duca degli Abruzzi.

