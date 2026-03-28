Nell’aula magna dell’IIS “Einaudi – Alvaro” di Palmi si è tenuto un convegno dedicato all’apicoltura e al miele di Calabria, con un focus sulla valorizzazione integrata e sulla difesa delle produzioni locali. L’evento ha riunito esperti del settore e professionisti del settore apistico, che hanno discusso di tematiche legate alle tecniche di produzione e alle strategie di tutela delle api e dei mieli calabresi.

Il convegno all’IIS “Einaudi – Alvaro” di Palmi. Presso l’aula magna dell’IIS “Einaudi-Alvaro” di Palmi si è svolto il convegno tecnico e scientifico “”. L’iniziativa, patrocinata da: l’associazione di apicoltori calabresi Aprocal. il Gal Batir. l’ Ordine dei dottori Agronomi e dottori forestali di Reggio Calabria. il Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati della città metropolitana di Reggio Calabria. l’ European Climate Pact della Commissione europea. la benefit company Bee it. ha visto gli interventi di rappresentanti istituzionali ed esperti del settore su temi innovativi per il tradizionale comparto apistico, l’ambiente e la biodiversità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Apicoltura e miele di Calabria: valorizzazione integrata e difesa

Articoli correlati

Apicoltura e miele di Calabria: se ne parla allo storico Istituto Tecnico Agrario di Palmi“Apicoltura e miele di Calabria: valorizzazione integrata e difesa” è il titolo del convegno che si terrà lunedì 16 marzo 2026 dalle ore 9,00 presso...

Apicoltura e miele di Calabria: se ne parla allo storico Istituto Tecnico Agrario di Palmi (RC)Dopo il rinvio della scorsa settimana a causa dell’allerta meteo, si terrà Giovedì 26 marzo 2026 dalle ore 9,00 presso l’Istituto Tecnico Agrario di...

Apicoltura e miele di Calabria: a Palmi il convegno su tutela e valorizzazione del territorio

Contenuti e approfondimenti su Apicoltura e miele di Calabria...

Temi più discussi: Apicoltura e miele di Calabria. Se ne parla allo storico Istituto Tecnico Agrario di Palmi (RC); Miele ticinese: un mondo oltre il castagno; Api in declino: rischio per l’ecosistema e la produzione alimentare; Apiturismo: l'Italia delle api conquista i viaggiatori.

Apicoltura e miele di Calabria: se ne parla allo storico Istituto Tecnico Agrario di Palmi (RC)Dopo il rinvio della scorsa settimana a causa dell’allerta meteo, si terrà Giovedì 26 marzo 2026 dalle ore 9,00 presso l’Istituto Tecnico Agrario di Palmi ... laprimapagina.it

Apicoltura e miele di Calabria, se ne parla allo storico Istituto Tecnico Agrario di Palmi (RC)e periti agrari laureati della città metropolitana di Reggio Calabria, dall’European Climate Pact della ... inquietonotizie.it

Maltempo Abruzzo: grandine e neve mettono in ginocchio campagne e apicoltura - facebook.com facebook