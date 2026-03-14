Apicoltura e miele di Calabria | se ne parla allo storico Istituto Tecnico Agrario di Palmi

Lunedì 16 marzo 2026 alle 9 si svolge presso l’Istituto Tecnico Agrario di Palmi un convegno dedicato all’apicoltura e al miele di Calabria. L’evento si intitola “Apicoltura e miele di Calabria: valorizzazione integrata e difesa” e prevede interventi di esperti del settore. La giornata si concentra sulla promozione e tutela delle produzioni apistiche calabresi.

“ Apicoltura e miele di Calabria: valorizzazione integrata e difesa ” è il titolo del convegno che si terrà lunedì 16 marzo 2026 dalle ore 9,00 presso l’Istituto Tecnico Agrario di Palmi (RC). L’iniziativa è patrocinata dall’associazione di apicoltori calabresi Aprocal, dal Gal Batir, dall’Ordine dei dottori Agronomi e dottori forestali di Reggio Calabria, dal Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati della città metropolitana di Reggio Calabria, dall’European Climate Pact della Commissione europea, dalla benefit company “Bee it” che donerà alla scuola gli sciami di api come già fatto lo scorso anno nell’ambito del progetto nazionale “BEE IT”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Apicoltura e miele di Calabria: se ne parla allo storico Istituto Tecnico Agrario di Palmi Articoli correlati Istituto Tecnico Agrario e Professionale Fossati si candidano per la "filiera 4+2"L’Istituto Tecnico Agrario e l’Istituto Professionale Fossati di Sondrio, scuole annesse al Convitto Nazionale “Giuseppe Piazzi” diretto dal... Dalle api al miele: corso pratico per imparare l’apicoltura dal vivo a VareseA Castronno, in via Confalonieri 5, nel cuore dell’hub culturale Materia, un nuovo corso pratico e coinvolgente si apre al pubblico interessato a... Tutto quello che riguarda Istituto Tecnico Agrario Temi più discussi: Museo di Apicoltura G. Fregonese; Al Gallini di Voghera il convegno di Coldiretti Pavia: le imprenditrici agricole raccontano agli studenti un settore che cambia tra tradizione, innovazione e sostenibilità; Longarone Fiere Dolomiti per due weekend sarà la capitale nazionale dell’agricoltura di montagna. Rieti, il nuovo «Agrario» mette finalmente delle solide radiciRIETI - Progetto per un nuovo istituto tecnico agrario agroalimentare della Provincia di Rieti, ideato da zero e vincitore del «Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative», indetto nel ... ilmessaggero.it Pescia, all’istituto agrario nasce la scuola dei geometri per formare i tecnici di domaniPescia In un’epoca segnata da rapidi cambiamenti tecnologici, dalla transizione ecologica e dalla crescente attenzione alla sicurezza del territorio, mai come oggi il ruolo dei tecnici è tornato ... msn.com Istituto Tecnico Agrario " Cesare Battisti " Velletri - facebook.com facebook Una studentessa di quarta superiore di un istituto tecnico agrario ha chiuso l'anno scolastico 2024/2025 con due insufficienze: una in Matematica e una in Produzioni Animali. x.com