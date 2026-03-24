Apicoltura e miele di Calabria | se ne parla allo storico Istituto Tecnico Agrario di Palmi RC

Giovedì 26 marzo 2026, alle 9:00, si svolgerà presso l’Istituto Tecnico Agrario di Palmi un convegno dedicato all’apicoltura e al miele della Calabria. L’evento, rinviato la settimana precedente a causa di un’allerta meteo, si concentra sulla valorizzazione e la tutela delle produzioni apistiche della regione, coinvolgendo esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni.

Dopo il rinvio della scorsa settimana a causa dell’allerta meteo, si terrà Giovedì 26 marzo 2026 dalle ore 9,00 presso l’Istituto Tecnico Agrario di Palmi (RC) il convegno tecnico e scientifico “Apicoltura e miele di Calabria: valorizzazione integrata e difesa”. L’iniziativa è patrocinata dall’associazione di apicoltori calabresi Aprocal, dal Gal Batir, dall’Ordine dei dottori Agronomi e dottori forestali di Reggio Calabria, dal Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati della città metropolitana di Reggio Calabria, dall’European Climate Pact della Commissione europea, dalla benefit company “Bee it” che donerà alla scuola gli sciami di api come già fatto lo scorso anno nell’ambito del progetto nazionale “BEE IT”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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