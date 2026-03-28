Marina Berlusconi ha annunciato di voler contestare pubblicamente alcune decisioni del Ministro degli Esteri, considerato da alcuni il più scarso della storia recente. La sua presa di posizione arriva in un momento di tensione politica, con segnali di possibili cambiamenti nel governo e l’ipotesi di una sfiducia nei confronti del ministro. La vicenda si inserisce in un quadro di critiche e scontri interni alla maggioranza.

Antonio Tajani verrà probabilmente ricordato non per ciò che ha fatto, ma per ciò che è riuscito a rappresentare: il punto più basso a cui può arrivare una carriera costruita per inerzia. Un politico che ha attraversato decenni senza mai lasciare traccia, salvo poi riuscire nell’impresa di diventare protagonista proprio quando sarebbe stato meglio restare sullo sfondo. Reggente di Forza Italia per mancanza di alternative, si è comportato come se fosse una scelta. Come se fosse inevitabile. Come se fosse all’altezza. Tre ipotesi smentite sistematicamente dai fatti. Il partito, sotto la sua guida, non è morto: è rimasto in una sorta di coma vigile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Antonio Tajani vicino al siluramento: Marina Berlusconi scende in campo e taglia i rami secchi

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