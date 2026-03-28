Antonelli non si ferma più è super pole in Giappone Leclerc 4° Hamilton 6° Verstappen in crisi Macchina inguidabile

Da xml2.corriere.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Giappone, il pilota Antonelli sta ottenendo risultati notevoli, mentre Leclerc si posiziona quarto e Hamilton sesto. Verstappen attraversa un momento difficile, segnalando problemi con la vettura. A Suzuka, l'italiano ha realizzato un giro veloce battendo il compagno di squadra, mentre la Ferrari si trova a distanza di sicurezza dalle squadre McLaren e altre.

Le parole del team principal della Ferrari a Sky Sport: «Bisogna gestire meglio le gomme nel giro secco. Abbiamo fatto meglio nel Q2 che nel Q3 e bisogna capire perché. Ma il passo gara è stato buono, quindi per domani tutto è aperto. Se sono soddisfatto dell'inizio di stagione? No perché abbiamo un deficit nei confronti della Mercedes, ma è anche vero che non siamo troppo lontani. E poi da Miami inizierà un altro tipo di campionato».   È di Kimi Antonelli la pole position nel Gran Premio del Giappone. Il pilota italiano della Mercedes ferma il cronometro a 1'28"778 e partirà davanti a tutti anche sul circuito di Suzuka, dopo la pole conquistata due settimane fa in Cina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

antonelli non si ferma pi249 232 super pole in giappone leclerc 4176 hamilton 6176 verstappen in crisi macchina inguidabile
© Xml2.corriere.it - Antonelli non si ferma più, è super pole in Giappone. Leclerc 4°, Hamilton 6°. Verstappen in crisi «Macchina inguidabile»

Articoli correlati

Leggi anche: Antonelli non si ferma più, è super pole in Giappone. Leclerc 4°, Verstappen in crisi «Macchina inguidabile»

Leggi anche: Kimi non si ferma, super pole in Giappone davanti a Russell. Leclerc 4°, sfogo Verstappen «Macchina inguidabile»

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Antonelli non si ferma più è super pole...

Temi più discussi: Antonelli riparte: Sto già pensando a come vincere ancora. Giappone, aspettami; Quando Kimi Antonelli prese la patente: Si era allenato col cambio manuale e non mise la freccia; Antonelli: A tre giri dalla fine ho fatto un pasticcio, ho avuto paura; Motor News, Antonelli trionfa in Cina! Mercedes e Ferrari davanti in attesa del Giappone.

antonelli non si fermaL’annuncio di Antonelli taglia le gambe alla Ferrari: il pilota della Mercedes spaventa la grigliaKimi Antonelli si è detto tranquillo in merito ai nuovi rapporti relativi al rapporto di compressione. La Mercedes resta fiduciosa. reportmotori.it

antonelli non si fermaAntonelli non si accontenta: Sarebbe bello riportare l’Italia alla vittoriaKimi Antonelli ha commentato con orgoglio e lucidità la sua prima pole in carriera: il bolognese è il più giovane poleman della storia ... formulapassion.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.