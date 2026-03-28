Antonelli non si ferma più è super pole in Giappone Leclerc 4° Hamilton 6° Verstappen in crisi Macchina inguidabile

In Giappone, il pilota Antonelli sta ottenendo risultati notevoli, mentre Leclerc si posiziona quarto e Hamilton sesto. Verstappen attraversa un momento difficile, segnalando problemi con la vettura. A Suzuka, l'italiano ha realizzato un giro veloce battendo il compagno di squadra, mentre la Ferrari si trova a distanza di sicurezza dalle squadre McLaren e altre.

Le parole del team principal della Ferrari a Sky Sport: «Bisogna gestire meglio le gomme nel giro secco. Abbiamo fatto meglio nel Q2 che nel Q3 e bisogna capire perché. Ma il passo gara è stato buono, quindi per domani tutto è aperto. Se sono soddisfatto dell'inizio di stagione? No perché abbiamo un deficit nei confronti della Mercedes, ma è anche vero che non siamo troppo lontani. E poi da Miami inizierà un altro tipo di campionato». È di Kimi Antonelli la pole position nel Gran Premio del Giappone. Il pilota italiano della Mercedes ferma il cronometro a 1'28"778 e partirà davanti a tutti anche sul circuito di Suzuka, dopo la pole conquistata due settimane fa in Cina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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