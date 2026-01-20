Il miracolo di Fede | Io in pista ho già vinto

Federica Brignone, atleta italiana, incarna la determinazione e la forza di volontà nel suo percorso di ripresa. Dopo un periodo difficile, ha dimostrato che con impegno e perseveranza è possibile superare le avversità. La sua storia è un esempio di resilienza, confermando che, anche nei momenti più complicati, la volontà di andare avanti può portare a nuove vittorie e a una rinascita personale.

Federica Brignone è la nostra Contessa di Montecristo. Nel senso che torna dal nulla del dolore, torna tentando di evadere dal buco nero di una prigionia ingiusta. Meno di un anno fa, Fede era l'eroina del Circo Bianco, capace di vincere per la seconda volta la Coppa del Mondo e già proiettata verso il sogno chiamato Olimpiade. Poi, all'improvviso, un terribile incidente ai campionati italiani l'ha catapultata negli abissi del dubbio. Indubbiamente c'è qualcosa dí romantico e romanzesco nell'affascinante sfida del rientro. Che, salvo sorprese in extremis, si materializzerà oggi, sul pendio di Plan de Corones, su una pista che Federica ha sempre amato: partirà col pettorale numero 13, subito dopo Sofia Goggia.

