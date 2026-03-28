Antonelli in pole anche in Giappone Leclerc porta la Ferrari in seconda fila

A Suzuka, sul circuito giapponese, Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel terzo round della stagione di Formula 1. Leclerc ha conquistato la seconda fila, portando la Ferrari tra i primi in griglia di partenza. La sessione di qualifiche ha visto anche la presenza di altri piloti in lotta per le prime posizioni, con tempi che hanno segnato la fine delle prove ufficiali.

SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – E' di Kimi Antonelli la pole position nel Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota italiano della Mercedes ferma il cronometro a 1'28?778 e partirà davanti a tutti anche sul circuito di Suzuka, dopo la pole conquistata due settimane fa in Cina. Completa la prima fila il suo compagno di squadra, George Russell, staccato di quasi tre decimi. Terzo tempo per la McLaren di Oscar Piastri, che precede la Ferrari di Charles Leclerc (+0?627). Più indietro l'altra Rossa di Lewis Hamilton (+0?789), che partirà dalla sesta posizione, in terza fila dietro a Lando Norris. Settimo Pierre Gasly su Alpine, che precede la Red Bull di Isack Hadjar. 🔗 Leggi su Iltempo.it Articoli correlati Leggi anche: Antonelli ci ha preso gusto, Kimi in pole pure al GP Giappone: Leclerc in seconda fila a Suzuka Griglia di partenza F1, GP Giappone 2026: Antonelli in pole con margine su Russell! Leclerc in seconda fila, Hamilton in terzaCalato il sipario sulle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Altri aggiornamenti su Antonelli in pole anche in Giappone... Temi più discussi: Pole, giro veloce e vittoria: Antonelli ha regalato all’Italia il primo hat-trick da 73 anni; Formula 1, Kimi Antonelli conquista la seconda pole consecutiva in Giappone; Kimi Antonelli da Fiorello, il talento bolognese conquista anche la radio; Kimi Antonelli, atto II: dall'esordio al GP del Giappone. Diretta live qualifiche Gp Giappone: acuto Leclerc in Q1 davanti alle Mercedes, eliminato BearmanLa cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Giappone, terza prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Suzuka. Caccia alla pole position ... sport.virgilio.it Giro da urlo di Kimi Antonelli! Pole in Giappone, che gap su Russell! Ferrari in grande difficoltàAndrea Kimi Antonelli lancia un segnale importante a George Russell e domina le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa stagionale del ... oasport.it Andrea Kimi Antonelli, grazie a un passaggio sontuoso in 1:28.778, ha fatto sua la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Dando sfoggio di un'autentica prova di forza, il talento italiano ha preceduto di quasi tre decimi il proprio - facebook.com facebook Pole abbastanza netta di Kimi Antonelli a Suzuka, rispunta Piastri davanti alle Ferrari. Nelle prime 3 qualifiche il problema più significativo della Ferrari é che non riesce a migliorare quei 3 decimi tra Q2 e Q3 #AutoRacer x.com