Antonelli imprendibile a Suzuka | pole da campione Mercedes domina e Ferrari resta lontana

Durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone a Suzuka, il pilota italiano ha ottenuto la prima posizione con il tempo di 1:28, confermando la sua ottima forma. La Mercedes ha mostrato una forte performance, mentre la Ferrari si è posizionata lontana dai primi posti. Antonelli ha così ottenuto la sua prima pole position della stagione, rafforzando la sua presenza in campionato.

Andrea Kimi Antonelli continua a sorprendere e a mandare messaggi fortissimi al Mondiale. Nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, il giovane pilota bolognese ha conquistato la pole position a Suzuka con il tempo di 1:28.778, firmando la sua seconda pole consecutiva dopo Shanghai. Il talento della Mercedes ha fatto la differenza per tutto il fine settimana, confermandosi il più veloce anche nel momento decisivo e rifilando quasi tre decisimi al compagno di squadra George Russell. Alle spalle delle Frecce d’Argento si sono inseriti Oscar Piastri e Charles Leclerc. Il sabato di Antonelli è stato solidissimo dall’inizio alla fine. Il q1 la miglior prestazione è stata di Leclerc, ma Mercedes ha subito mostrato grande competitività. 🔗 Leggi su Sportface.it

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