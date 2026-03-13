Il venerdì di prove libere a Shanghai non ha sorriso alla Ferrari, che si è trovata più distante dalla Mercedes in classifica. I piloti hanno affrontato le sessioni senza riuscire a migliorare significativamente i tempi, mentre Antonelli, al momento, non si presenta come una vera minaccia per Russell. La giornata ha mostrato una situazione di partenza difficile per la scuderia italiana nella prima giornata del secondo weekend del campionato 2026.

Non è stato un buon venerdì per la Ferrari a Shanghai. Nel primo giorno del secondo weekend del Mondiale 2026 di Formula One c’era grande attesa per capire quale fosse realmente lo stato delle forze in campo. La prima indicazione è stata piuttosto chiara: la Mercedes è nettamente davanti. La W17 ha impressionato ancora una volta e il britannico George Russell ha sfruttato al meglio il potenziale della monoposto di Brackley. Si tratta di una vettura molto stabile e, soprattutto, capace di fare la differenza grazie alla sua power unit. Con il nuovo regolamento tecnico, infatti, il pilastro della prestazione deriva da una ripartizione della potenza pari al 50% tra motore termico e componente elettrica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Ferrari più lontana da Mercedes, Antonelli per ora non è un rivale di Russell

