Antonelli domina a Suzuka | seconda pole consecutiva e Mercedes in prima fila

Kimi Antonelli ha ottenuto la seconda pole position consecutiva nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. La sua prestazione ha permesso alla Mercedes di schierarsi in prima fila. La sessione di qualifiche ha visto il pilota italiano distinguersi per tempi veloci, consolidando la sua presenza tra i protagonisti della gara.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prestazione straordinaria del pilota italiano. Kimi Antonelli conquista la sua seconda pole position consecutiva nel Gran Premio del Giappone di Formula 1, confermandosi tra i protagonisti assoluti del momento. Sul circuito di Suzuka, il giovane italiano firma il miglior tempo in 1’28?778, guadagnandosi la partenza dalla prima posizione. Prima fila tutta Mercedes. La sessione di qualifiche premia la Mercedes, che piazza entrambe le sue monoposto davanti a tutti. Alle spalle di Antonelli partirà il compagno di squadra George Russell, secondo con 1’29?076, a circa tre decimi di distanza. Un risultato che evidenzia il dominio della scuderia tedesca e lascia presagire un duello interno anche in gara. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com Articoli correlati Antonelli imprendibile a Suzuka: pole da campione, Mercedes domina e Ferrari resta lontanaAndrea Kimi Antonelli continua a sorprendere e a mandare messaggi fortissimi al Mondiale. Leggi anche: Antonelli ci ha preso gusto, Kimi in pole pure al GP Giappone: Leclerc in seconda fila a Suzuka Una raccolta di contenuti su Antonelli domina Temi più discussi: Formula 1, Russell supera Antonelli nelle prove libere in Giappone dominate dalla Mercedes; Suzuka, analisi libere: Mercedes davanti, Ferrari in difficoltà ma…; F1 GP Giappone 2026: risultati FP3, Antonelli davanti a Russell e Leclerc - Formula 1; GP Giappone 2026, risultati FP3: dominio Mercedes. Antonelli rifila 9 decimi a Leclerc. Qualifiche Giappone F1 Antonelli pole Suzuka 2026, Verstappen shock P11Qualifiche Giappone F1 – Kimi Antonelli firma una straordinaria pole position a Suzuka nel GP del Giappone 2026, centrando la seconda pole consecutiva. Mercedes domina con una doppietta in qualifica, ... newsf1.it Antonelli in pole a Suzuka: 'Sessione pulita e buona, ora testa a domani'Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Giappone 2026, il terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1, sul leggendario circuito di Suzuka. Il giovane pilota bolognes ... it.blastingnews.com FP3 GIAPPONE - È 1-2 Mercedes, Antonelli primo, Russell secondo. Mercedes domina. 3° Leclerc ad oltre 8 decimi. 5° Hamilton #f1 #japanesegp #motorpaddock365 #fblifestyle - facebook.com facebook DOMINIO MERCEDES IN GIAPPONE Mercedes domina le qualifiche in Giappone: Antonelli conquista la sua seconda pole position, seguito dal compagno George Russell. Terzo posto per Piastri. x.com