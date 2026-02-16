Annullato lo spettacolo di prosa previsto per sabato al Marrucino | sarà sostituito da Gin Game
La compagnia teatrale ha annullato lo spettacolo di sabato al Marrucino a causa di un imprevisto tecnico. Al suo posto andrà in scena “Gin Game”, una commedia che ha riscosso successo nei teatri di tutta Italia. Gli spettatori che avevano già acquistato i biglietti riceveranno un avviso con le nuove modalità di accesso.
“Tutto per bene” con Leo Gullotta, già programmato per il 21 e 22 febbraio, è stato annullato. Al suo posto gli attori Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi La Deputazione teatrale del Marrucino informa gli abbonati e il pubblico che lo spettacolo “Tutto per bene” di L. Pirandello con Leo Gullotta, già programmato per i giorni sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 è stato annullato “per sopravvenute e imprevedibili ragioni di natura tecnica e organizzativa della produzione”. Nelle stesse date e negli stessi orari, la Deputazione ha predisposto la sostituzione del titolo con lo spettacolo “Gin Game”, di D.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Prosa: annullato lo spettacolo "Ritorno a casa" previsto al teatro Marrucino
Teatro Marrucino, annullato “Ritorno a casa”: al suo posto lo spettacolo “I Turni” di Cristina Comencini
La stagione del Teatro Marrucino cambia rotta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: PESARO, ANNULLATO LO SPETTACOLO BAR CALIFFO DE L’ORCHESTRACCIA PREVISTO IL 15 FEBBRAIO; Annullato lo spettacolo previsto domenica 15 febbraio al Teatro San Prospero di Reggio Emilia; Annullato lo spettacolo Il nuotatore di Auschwitz; Problemi di salute: annullato lo spettacolo di Raoul Bova.
Reggio Calabria, annullato lo spettacolo di Maurizio Battista: info e modalità di rimborsoL’Officina dell’Arte informa che lo spettacolo di Maurizio Battista, previsto per il 10 aprile 2026 al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, è stato annullato per motivi non dipendenti dalla nos ... strettoweb.com
Reggio Calabria, annullato lo spettacolo di Maurizio Battista al Teatro CileaI rimborsi saranno attivi da sabato 14 febbraio 2026 alle ore 10:00 fino a sabato 14 marzo 2026 alle ore 23:59 ... reggiotv.it
Il 23 gennaio è stato il 25° anniversario di Croc 2 per Game Boy Color e la rediviva Argonaut Games ha deciso di festeggiare con un piccolo annuncio, ma che crediamo avrà e farà felici molti appassionati: esattamente come è accaduto con il porting per GBC - facebook.com facebook