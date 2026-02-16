Annullato lo spettacolo di prosa previsto per sabato al Marrucino | sarà sostituito da Gin Game

La compagnia teatrale ha annullato lo spettacolo di sabato al Marrucino a causa di un imprevisto tecnico. Al suo posto andrà in scena “Gin Game”, una commedia che ha riscosso successo nei teatri di tutta Italia. Gli spettatori che avevano già acquistato i biglietti riceveranno un avviso con le nuove modalità di accesso.

“Tutto per bene” con Leo Gullotta, già programmato per il 21 e 22 febbraio, è stato annullato. Al suo posto gli attori Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi La Deputazione teatrale del Marrucino informa gli abbonati e il pubblico che lo spettacolo “Tutto per bene” di L. Pirandello con Leo Gullotta, già programmato per i giorni sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 è stato annullato “per sopravvenute e imprevedibili ragioni di natura tecnica e organizzativa della produzione”. Nelle stesse date e negli stessi orari, la Deputazione ha predisposto la sostituzione del titolo con lo spettacolo “Gin Game”, di D.🔗 Leggi su Chietitoday.it

La stagione del Teatro Marrucino cambia rotta.

