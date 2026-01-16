Prosa | annullato lo spettacolo Ritorno a casa previsto al teatro Marrucino

Lo spettacolo ‘Ritorno a casa’ con Massimo Popolizio, programmato al teatro Marrucino questo fine settimana (17-18 gennaio 2026) è stato annullato “per gravi e inequivocabili motivi di salute di uno dei protagonisti”. Lo rende noto la Deputazione teatrale informando gli abbonati e il pubblico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

