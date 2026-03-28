Anm Giuseppe Tango è il nuovo presidente

Oggi, durante una riunione del Comitato direttivo centrale, Giuseppe Tango è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati. La nomina è avvenuta subito dopo le dimissioni ufficiali dell’ex presidente, che aveva annunciato la sua uscita dall’incarico. La decisione è stata comunicata nella stessa giornata, con Tango che prende il timone dell’organizzazione.

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm. Tango è stato eletto oggi sabato 28 marzo per acclamazione dal Comitato direttivo centrale dell'Associazione dove oggi l'ormai ex presidente Cesare Parodi aveva formalizzato le sue dimissioni. Dopo l'elezione per acclamazione si è proceduto anche con quella formale come previsto da statuto e Tango è stato eletto con 31 voti e un astenuto. Prima dell'applauso che lo ha 'incoronato' alla guida dell'Anm Tango, era stato Parodi a indicarlo a nome del gruppo di Magistratura Indipendente: "Non è mistero che sono legato a una salda amicizia con Antonio D'Amato, persona che avremmo voluto presentare: ho cercato in tutti i modi di convincerlo, ma non ritiene doversi presentare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm

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