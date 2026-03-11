Angelo Bonelli non sa dove sta l' Egitto | la figuraccia e gli sfottò in studio

Durante la trasmissione de L'aria che tira, Angelo Bonelli, co-portavoce dei Verdi, ha mostrato di non conoscere la posizione dell'Egitto, suscitando commenti e sfottò tra gli ospiti e il pubblico in studio. La scena ha attirato l'attenzione sui suoi limiti in materia di geografia, mentre il conduttore ha cercato di gestire la situazione.

Angelo Bonelli bocciato in politica interna, estera e perfino in geografia. Il co-portavoce dei Verdi è stato ospite de L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo. In studio si stava affrontando il tema della guerra in Medio Oriente. E il padrone di casa, servendosi di una bacchetta da insegnante elementare, stava spiegando ai telespettatori i complicati rapporti che sussistono tra i Paesi del Golfo. "Questi Paesi qua stanno combattendo tutti la stessa guerra contro l'Iran", ha detto David Parenzo. Ma il leader di Alleanza Verdi e Sinistra lo ha subito interrotto sottoponendogli una strana richiesta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

