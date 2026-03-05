Ieri sera a Roma si è tenuto il concerto di Angelina Mango, che ha visto la partecipazione di numerosi spettatori. Durante l’evento, Maria De Filippi è stata immortalata in platea mentre applaudiva l’artista. L’evento è stato documentato anche da un video che mostra la conduttrice presente tra il pubblico. La serata rappresenta il ritorno di Angelina Mango sul palco.

Ieri sera il concerto a Roma di Angelina Mango: il suo gran ritorno supportato da Maria De Filippi. La conduttrice è stata beccata in platea ad applaudire l'artista Angelina Mango è tornata in concerto, ieri, 4 marzo, si è esibita al Teatro della Conciliazione di Roma dopo un anno e mezzo di stop. Era mancata ai suoi fan che da tempo aspettavano, con rispetto questo suo come back. Adesso l’artista è tornata in forma e, dopo aver pubblicato l’album Caramé, ha deciso di riiniziare a cantare. Sebbene con i suoi numeri riesca a riempire palazzetti, ha deciso di stare in un ambiente più piccolo e rassicurante, quello dei teatri. I suoi fan hanno ascoltato, seduti dal posto, le sue canzoni, da La Noia a Caramé, da Ci pensiamo domani a Melodrama. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Angelina Mango in concerto a Roma e Maria De Filippi le fa una sorpresa | VIDEO

Angelina Mango torna in concerto, la dedica commovente alla manager Marta Donà: “Mi ha salvato la vita” – VideoAngelina Mango è tornata a cantare dal vivo dopo quasi un anno e mezzo di stop dai palchi.

Angelina Mango si commuove sul palco e fa un toccante discorso: “Marta mi ha salvato la vita” – VIDEODurante il concerto del suo nuovo tour, Angelina Mango si commuove sul palco e fa una dedica speciale a Marta Donà.

Angelina Mango - pacco fragile (Official Video)

Approfondimenti e contenuti su Angelina Mango.

Temi più discussi: Angelina Mango in concerto a Roma il 4 marzo 2026: scaletta e viabilità - Radio Globo; Lacrime, emozioni e rinascita: così Angelina Mango è tornata sul palco; Quando la musica racconta la terapia: Angelina Mango e la tempesta emotiva della cura; Angelina Mango, il ritorno che sa di rinascita: sul palco con una nuova forza e una guida speciale accanto.

Angelina Mango, al suo concerto presente a sorpresa Maria De Filippi: anche tanti cantanti in plateaNella serata di ieri Angelina Mango ha ricevuto una bella sorpresa durante il suo concerto: Maria De Filippi e altri cantanti tra il pubblico. mondotv24.it

Angelina Mango in concerto a Roma: Maria De Filippi le fa una sorpresa. Il videoUscire da un momento profondamente difficile richiede determinazione ma soprattutto tempo. Angelina Mango lo sa bene. I numeri non sono più quelli di una volta (per intenderci: La Noia conta 119milion ... today.it

Angelina Mango al suo concerto di ieri sera #angelinamango #musica - facebook.com facebook

Angelina Mango riparte dai teatri: dopo il periodo difficile seguito alla vittoria del Festival di Sanremo 2024, la cantautrice torna ad esibirsi dal vivo in tour x.com