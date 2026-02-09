Andrea Pucci ha deciso di cancellare dai social la foto in cui si mostrava nudo in barca, guardando l’orizzonte. La decisione arriva dopo aver ricevuto insulti e minacce online. A 61 anni, l’attore e comico si trova a dover affrontare una vera e propria battaglia, sentendosi sopraffatto da commenti negativi. Pucci aveva scelto di dire no a Sanremo, e ora si trova al centro di questa polemica, tra critiche e attacchi che lo colpiscono personalmente.

La foto che lo immortalava nudo, di spalle, in barca, a guardare l'orizzonte, con la scritta «Sanremo. sto arrivando!» è sparita dai suoi profili social. A meno di 48 ore dall'annuncio di Carlo Conti, che lo aveva chiamato come co-conduttore della terza serata del Festival, Andrea Pucci sceglie il «passo indietro». Gli insulti e le minacce E punta il dito contro gli «insulti» e le «minacce» ricevuti in questi giorni, che definisce «incomprensibili e inaccettabili»: un'«onda mediatica negativa» in grado di «alterare il patto fondamentale» che lo lega al pubblico. Nel suo sfogo, il comico, all'anagrafe Andrea Baccan, nato a Milano nel 1965, noto al grande pubblico grazie alla tv, da Colorado a Zelig, con i suoi sketch ispirati alla vita quotidiana e alle dinamiche di coppia, spesso al centro delle polemiche per il linguaggio decisamente divisivo e politicamente scorretto, punta a ribaltare le accuse di omofobia, volgarità e razzismo che gli sono state rivolte in questi giorni, sui social ma anche dalla politica, in particolare dal Pd. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Andrea Pucci, perché ha detto no a Sanremo: la foto (nudo) scomparsa dai social, gli insulti e le minacce. «A 61 anni è una lotta impari»

