Andrea Iannone ha eliminato tutte le foto dalle sue pagine social e ha condiviso un messaggio ambiguo rivolto a Matteo Stratoti di Uomini e Donne, con la frase “Ti sfondo”. Secondo il settimanale “Oggi”, che li aveva paparazzati in atteggiamenti affettuosi sul lago di Lugano, i rapporti tra Iannone e Rocío sarebbero ormai deteriorati.

Secondo il settimanale “Oggi”, che li aveva paparazzati in teneri atteggiamenti sul lago di Lugano, i rapporti hot tra Rocìo e Andrea Iannone si sarebbero raffreddati. Se cerchiamo la pagina instagram di Iannone, troviamo come prima e soprattutto unica foto uno scatto che risale al 5 settembre del 2018. Il giorno in cui Iannone incontrò Papa Francesco. Una selezione che appare tutt’altro che casuale, quasi a voler sottolineare un ritorno a valori più profondi, lontani dal gossip che da anni lo accompagna. Ma dove sono finite le foto romantiche, i bicipiti in mostra, i baci rubati, i viaggi da sogno? Con che cosa si appassioneranno adesso le... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Andrea Iannone impazzisce per le ex ed elimina tutte le foto dai social, poi il messaggio ambiguo a Matteo Stratoti di Uomini e Donne: “Ti sfondo”

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