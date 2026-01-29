Pacchi bomba nel centro di smistamento postale UilPoste | La sicurezza non è negoziabile

Ieri a Catania, il centro di smistamento postale è stato evacuato dopo il ritrovamento di pacchi sospetti. Oltre 350 persone sono state fatte uscire per motivi di sicurezza, mentre le forze dell’ordine intervenivano per gestire la situazione. UilPoste torna a chiedere maggiore attenzione sulla sicurezza nei centri di distribuzione.

UilPoste Catania torna a denunciare con forza quanto accaduto ieri presso il Centro di Smistamento di Catania, dove un nuovo allarme legato a colli sospetti ha imposto l’attivazione delle procedure di sicurezza e l’evacuazione precauzionale di oltre 350 lavoratrici e lavoratori. “Non siamo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Catania Smistamento

Questa mattina a Catania, nella zona industriale, è scattato l’allarme nel centro di smistamento postale.

Questa mattina, al centro di smistamento postale di Catania, è scattato un nuovo allarme bomba.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Catania Smistamento

Argomenti discussi: Nuovo allarme bomba nel centro di smistamento di Poste Italiane: evacuati 400 dipendenti; Allarme bomba al centro di smistamento Poste di Catania: cinque pacchi sospetti, evacuati i dipendenti; Nuovo allarme bomba al centro di smistamento postale di Catania, UGL: Grazie alla prontezza dei lavoratori; Allarme rientrato a Catania, ecco cosa c'era nei cinque pacchi sospetti.

Allarme bomba al centro di smistamento Poste di Catania: cinque pacchi sospetti, evacuati i dipendentiSul posto gli agenti delle Volanti e i poliziotti del nucleo artificieri che stanno eseguendo le operazioni di analisi e di verifica ... lasicilia.it

Spedito falso pacco bomba, centro smistamento posta bloccatoUn falso pacco bomba, con all'interno dei fili elettrici collegati a quello che sembrava un ordigno rudimentale, ma che in realtà erano delle pietre, è stato intercettato dal sistema di scanner del ... ansa.it

Falso allarme di cinque pacchi "pseudo" bomba alla Zona Industriale di Catania al Centro Smistamento postale, con commento dei sindacalisti Ugl alla vicenda. - facebook.com facebook

Pacchi con finte bombe al centro smistamento poste di Catania x.com