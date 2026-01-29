Pacchi bomba nel centro di smistamento postale UilPoste | La sicurezza non è negoziabile

Ieri a Catania, il centro di smistamento postale è stato evacuato dopo il ritrovamento di pacchi sospetti. Oltre 350 persone sono state fatte uscire per motivi di sicurezza, mentre le forze dell’ordine intervenivano per gestire la situazione. UilPoste torna a chiedere maggiore attenzione sulla sicurezza nei centri di distribuzione.

UilPoste Catania torna a denunciare con forza quanto accaduto ieri presso il Centro di Smistamento di Catania, dove un nuovo allarme legato a colli sospetti ha imposto l’attivazione delle procedure di sicurezza e l’evacuazione precauzionale di oltre 350 lavoratrici e lavoratori. “Non siamo.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

