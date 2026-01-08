Parco Santa Rita | campi da basket e calcetto skate park e nuovi giochi Ecco il progetto

Il Parco Santa Rita si arricchisce di nuovi spazi e servizi, con tre aree dedicate a sport, gioco e relax. Sono stati riqualificati il verde e gli arredi, includendo panchine e illuminazione. La progettazione prevede un campo da calcio, un’area per skate e un’area giochi, oltre a uno spazio riservato allo sgambamento dei cani, per offrire un ambiente più funzionale e accogliente per tutta la comunità.

Tre aree differenti, una ludica, una sportiva, una per lo sgambamento cani; riqualificazione generale del verde e degli arredi dalle panchine all'illuminazione; e soprattutto la realizzazione dello skate park e di un campetto da calcio. È il progetto della ristrutturazione del parco Santa Rita a.

