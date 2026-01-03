Al parco comunale Paolo Borsellino di Gravina una mostra-concerto in onore di Rosanna Leonardi

Un pomeriggio di arte, musica, cultura. Può essere riassunta così l'iniziativa "Strade di luce. Armonie oltre l'orizzonte, in memoria di Rosanna Leonardi", che si terrà il 4 gennaio alle 18 a Gravina di Catania, presso il Parco comunale "Paolo Borsellino", sala delle arti "E. Greco".

Al parco comunale "Paolo Borsellino" di Gravina una mostra-concerto in onore di Rosanna Leonardi - Protagonisti dell'evento saranno la soprano Maria Antonietta Di Benedetto e il tenore Francesco La Spada, accompagnati dai maestri Aurelio Gutta ... cataniatoday.it

