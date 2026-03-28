Anche a Modena uova di Pasqua più piccole e a prezzi maggiorati cambiano le strategie d' acquisto

A Modena, le uova di Pasqua sono più piccole e costano di più rispetto agli anni precedenti. La presenza di confezioni ridotte e aumenti dei prezzi si riflette nelle scelte dei consumatori, che devono fare i conti con un aumento delle spese legate alla festività. Le variazioni si notano sia nei punti vendita tradizionali sia nelle grandi catene di distribuzione.

La sorpresa più amara della Pasqua 2026 per i modenesi non è dentro l'uovo, ma sul cartellino del prezzo. Sulla scia di un'indagine nazionale, anche a Modena l'associazione U.Di.Con. Emilia-Romagna lancia l'allarme su due fenomeni sempre più diffusi: la shrinkflation – ovvero la riduzione delle quantità a parità di prezzo – e i rincari che stanno colpendo uno dei prodotti più rappresentativi delle festività pasquali. Secondo la ricerca realizzata dall'Istituto Piepoli per Udicon, quasi 9 italiani su 10 (84%) dichiarano di aver notato confezioni più piccole o meno pesanti. Un dato che trova conferma anche sotto la Ghirlandina, dove i rilievi locali evidenziano una tendenza ormai consolidata: si paga di più per avere meno prodotto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Anche a Modena uova di Pasqua più piccole e a prezzi maggiorati, cambiano le strategie d'acquisto Articoli correlati Le uova di Pasqua sono più piccole, ma i prezzi cresconoConfezioni sempre più piccole e leggere, a parità di prezzo: si manifesta così la shrinkflation (in italiano, ‘sgrammatura’) dei prodotti di uso... Shrinkflation a Pasqua: uova più piccole ma a prezzi maggioriQuasi 9 italiani su 10 segnalano un aumento dei prezzi dei prodotti tipici di Pasqua. Approfondimenti e contenuti su Modena uova Discussioni sull' argomento Da Regina Elena 3.350 uova di Pasqua per anziani e bambini; Modena-Mantova: le info utili per i tifosi; Modena Fc - Antonio Pergreffi testimonial d'eccezione per le uova degli Amici di Martina in Pediatria; Torna la Colomba di Pace di Emergency a Modena e provincia. Modena, le uova si schiudono in tangenziale: anatra travolta e uccisa, gli anatroccoli salvati dai volontari dopo aver bloccato il trafficoTraffico bloccato, tangenziale di Modena chiusa, polizia in azione. Nessun incidente per fortuna, ma bensì una vera e propria missione di salvataggio. A rendere il tutto ancora più insolito sono i ... corrieredibologna.corriere.it #Pasqua più dolce al Policlinico di #Modena Nei reparti pediatrici arrivano le prime donazioni di uova e materiali per regalare sorrisi a bambine, bambini ricoverati e alle loro famiglie: tiny.cc/Primedonazioni x.com Benvenuti Al Forno Viale Reiter 54 a Modena Vi aspetta in negozio per Pasqua colombe artigianali e uova artigianali decorate a mano.... anche tantissime idee regalo per tutti... non arrivate all'ultimo.... - facebook.com facebook